В Киеве предложили «Газпрому» нарастить объем транзита газа

Украина готова предоставить «Газпрому» дополнительные мощности для прокачки газа в Европу. Об этом написал генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

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«"Газпрому" только нужно обратиться с соответствующим предложением по увеличению объемов контракта и забронировать дополнительные мощности», – написал он.

В случае отказа «Газпрома» от бронирования дополнительных мощностей для транзита можно воспользоваться другим вариантом, а именно разрешить европейским трейдерам получать газ на границе Украина-РФ и дальше самостоятельно транспортировать его в Европу, заявил Макогон.

«Газпром» ранее заявлял о существенном дефиците газа в европейских подземных хранилищах по итогам прошедшей зимы. В компании считают, что новый сезон закачки может стать одним из самых масштабных с 2011 года.

По последним данным платформы Gas Infrastructure Europe (GIE), подземные хранилища газа в Европе снова начали пополняться запасами после периода отбора, который занял почти две недели.