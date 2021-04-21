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Польша назвала «Северный поток-2» раной в Европе

Lenta.ruиещё 3
21 апреля 2021
Польша призвала Германию отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2» для поддержания европейской солидарности. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости.
Польша назвала «Северный поток-2» раной в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Политик отметил, что «в спорах с некоторыми государствами нужно подчеркнуть один элемент, который все время является раной в Европе — это "Северный поток-2"». По мнению премьера, несмотря на отсутствие химической разницы между газом из России и из других государств, существуют не менее важные политические и социальные факторы.
«Мы призываем Германию, чтобы она отказалась от этого проекта, чтобы перестала далее оказывать влияние на фактическую дестабилизацию в этой части Европы», — добавил Моравецкий. Он подчеркнул, что проект угрожает безопасности всех стран Евросоюза.
20 апреля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сделала выбор в пользу строительства «Северного потока-2». По ее словам, Берлину следует поддерживать торговлю с Москвой, в том числе в энергетической сфере. Политик также призвала поддерживать диалог с Россией, несмотря на разногласия.
Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за чего проект начали покидать европейские компании. Помимо США, против проекта выступают Литва, Латвия и Украина.
Компании,Ангела Меркель,ЕС,РИА Новости,
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