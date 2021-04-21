Польша назвала «Северный поток-2» раной в Европе

Политик отметил, что «в спорах с некоторыми государствами нужно подчеркнуть один элемент, который все время является раной в Европе — это "Северный поток-2"». По мнению премьера, несмотря на отсутствие химической разницы между газом из России и из других государств, существуют не менее важные политические и социальные факторы.