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Зеленский подписал указ о санкциях против двух компаний из РФ

Газета.Ruиещё 4
2 часа назад
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решения Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против двух российских компаний. Текст указа опубликован на сайте главы государства.
Зеленский ввел санкции против двух компаний из России
Фото: Lewis Joly/APLewis Joly/AP
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер – санкций», — говорится в тексте.
Под ограничения попали «Дорлидер» и ООО «Гранит-001». Санкции будут действовать три года.
Ранее Зеленский заявил о готовности западных стран ввести более жесткие ограничительные меры в отношении России.
Зеленский подчеркнул, что Киев «не боится», поскольку имеет мощную поддержку международных партнеров, в том числе Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии, Великобритании, Турции, а также со стороны Совета Европы и НАТО.
Он добавил, что украинским гражданам необходимо понимать, какими будут конкретные шаги, на которые готовы пойти международные партнеры.
Компании,Владимир Зеленский,НАТО,Совет Европы,
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