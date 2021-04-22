"Магнит" вводит технологию оплаты покупок взглядом

При этом воспользоваться новой технологией могут только клиенты банка, которые активировали распознавание по лицу и указали карту, с которой будут списываться средства. На кассе в магазинах "Магнит", где тестируется технология, на дисплее пин-пада достаточно выбрать кнопку "Оплатить одним взглядом" и взглянуть на планшет. Других действий не требуется.