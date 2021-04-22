"Магнит" вводит технологию оплаты покупок взглядом

"Новый способ оплаты одним взглядом уже доступен в десяти магазинах в Москве, Краснодаре и Ростове-на-Дону практически во всех форматах семьи магазинов "Магнит". Компания планирует к июню подключить к сервису более 100 торговых точек в Москве и Краснодаре", - сообщает ретейлер.
"Оплата с помощью взгляда работает на планшете с 3D-камерой, которая за счет высокой точности распознавания и захвата глубины легко считывает черты и изгиб лица с учетом изменений во внешности. Банк обеспечивает максимальную безопасность, а также исключает взлом и подмену биометрических данных за счет постоянного улучшения методов распознавания", - отметили в компании.