Регионы получат 176 млрд рублей на реструктуризацию кредитов

Российские регионы получат от Минфина 176 млрд рублей на реструктуризацию коммерческих кредитов. Поддержать субъекты РФ с большими долгами перед банками ранее поручал президент Владимир Путин

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Глава государства в ходе послания Федеральному собранию 21 апреля заявил, что весь объём коммерческих долгов регионов, превышающий 25% их собственных доходов, заместят бюджетными кредитами. Срок погашения займов — до 2029 года.

«Во исполнение послания президента в 2021 году Минфин России окажет поддержку регионам, имеющим значительную задолженность по рыночным заимствованиям, в целях снижения ее доли до 25% объема налоговых и неналоговых доходов. Общий объем поддержки составит до 176 млрд рублей», — сообщило министерство.

Регионы смогут получить деньги, если будут проводить ответственную долговую политику. По словам Минфина, это позволит более чем на 20 млрд рублей в год сократить расходы на обслуживание госдолга субъектов.

Другие меры поддержки

Министерство напомнило, что в 2020 году продлило регионам срок погашения накопленной задолженности по бюджетным кредитам в сумме более 800 млрд рублей. Бюджетный эффект от этих мер в 2021–2024 годах составит 422 млрд рублей. Они станут дополнительным источником финансирования региональных объектов инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов.

Кроме того, в декабре 2020 года Минфин предоставил регионам бюджетные кредиты в объёме 224 млрд рублей. Это помогло им занимать меньше денег на рынке, а также обеспечить выполнение социально значимых расходных обязательств.

В ходе послания Владимир Путин также заявил, что до 2023 года регионы получат инфраструктурные кредиты в объёме не менее 500 млрд рублей под 3% на 15 лет. На них смогут рассчитывать только те регионы, где руководство вело взвешенную финансовую политику.

Долговая пирамида

В конце марта глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что российские регионы, которым приходится занимать на рынке деньги для финансирования своих текущих расходов, шаг за шагом приближаются к долговой пирамиде. Кудрин напомнил, что в 2020 году госдолг российских субъектов вырос на 383 млрд рублей, или на 18%, — до 2,5 трлн рублей. Это максимальный показатель за последние 10 лет.

Ранее «Секрет» рассказывал, что пандемия коронавируса серьёзно ударила по бюджетам российских регионов. По подсчётам Федерального казначейства , 70% из них столкнулись с дефицитом средств. Совокупный дефицит бюджетов регионов достиг 762,2 млрд рублей — это 5% от общего объёма доходов. С недостатком завершили 2020 год 58 из 85 российских областей и краёв.