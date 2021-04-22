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В магазинах стало возможно оплатить покупки взглядом

Вероника Полынина
2 часа назад
В магазинах розничной сети «Магнит» появилась возможность расплатиться за товары одним взглядом, сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.
В магазинах стало возможно оплатить покупки взглядом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На сегодняшний день опция доступна в десяти магазинах в Москве, Краснодаре и Ростове-на-Дону. К июню число торговых точек семейства «Магнит», где можно будет «платить лицом», планируется довести до 100.
Речь идет о совместном проекте ритейлера со Сбербанком. Чтобы воспользоваться услугой, покупателю необходимо быть клиентом Сбербанка и заранее в отделении или в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» активировать распознавание по лицу, а также указать карту, с которой будут списываться средства.
В магазине, подключенном к проекту, нужно выбрать на дисплее планшета на кассе опцию «Оплатить одним взглядом».
Функция будет доступна как на кассах самообслуживания, так и на обычных кассах.
По словам директора департамента розничных технологий сети «Магнит» Эдуарда Ирышкова, в тех магазинах, где уже заработал новый сервис, процесс оплаты покупок ускорился в несколько раз.
«Хронометраж процесса показывает, что вместо 34 секунд при оплате наличными и 15 секунд при безналичной оплате теперь тратятся всего три секунды», - отметил Ирышков.
Ранее «Рамблер» писал, что возможность оплатить покупки взглядом появилась у покупателей сети «Перекресток».
Компании,"Магнит",Сбербанк России,
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