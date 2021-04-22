В магазинах стало возможно оплатить покупки взглядом

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На сегодняшний день опция доступна в десяти магазинах в Москве, Краснодаре и Ростове-на-Дону. К июню число торговых точек семейства «Магнит», где можно будет «платить лицом», планируется довести до 100.

Речь идет о совместном проекте ритейлера со Сбербанком. Чтобы воспользоваться услугой, покупателю необходимо быть клиентом Сбербанка и заранее в отделении или в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» активировать распознавание по лицу, а также указать карту, с которой будут списываться средства.

В магазине, подключенном к проекту, нужно выбрать на дисплее планшета на кассе опцию «Оплатить одним взглядом».

Функция будет доступна как на кассах самообслуживания, так и на обычных кассах.

По словам директора департамента розничных технологий сети «Магнит» Эдуарда Ирышкова, в тех магазинах, где уже заработал новый сервис, процесс оплаты покупок ускорился в несколько раз.

«Хронометраж процесса показывает, что вместо 34 секунд при оплате наличными и 15 секунд при безналичной оплате теперь тратятся всего три секунды», - отметил Ирышков.