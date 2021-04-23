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ЦБ отозвал лицензию у Профессионального инвестиционного банка

Деловая газета "Взгляд"иещё 17
2 часа назад
Банк России с 23 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у пермского Профессионального инвестиционного банка, говорится в сообщении ЦБ.
ЦБ РФ отозвал лицензию у Проинвестбанка
Фото: ТАССТАСС
Отмечается, что ЦБ принял такое решение, поскольку банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения, передает РИА «Новости». Также кредитная организация нарушала федеральные законы и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.
В ЦБ указали, что значительную долю активов кредитной организации составляли ссудная задолженность, а также имущество, не используемое в основной деятельности. На фоне ухудшения качества кредитного портфеля Проинвестбанк совершал операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала в целях обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности, пишет регулятор.
«Банк России неоднократно направлял в адрес Проинвестбанка предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения. Исполнение требований надзорного органа приводило к возникновению в деятельности кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства, что создало реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков», – подчеркнули в ЦБ.
По данным ЦБ, банк на 1 апреля по величине активов занимал 315 место в банковской системе России. Банк является участником системы страхования вкладов.
Ранее Банк России с 16 апреля аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Нордеа».
Компании,Профессиональный инвестиционный банк,Центральный банк России,РИА Новости,
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