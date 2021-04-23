ЦБ РФ отозвал лицензию у Проинвестбанка

В ЦБ указали, что значительную долю активов кредитной организации составляли ссудная задолженность, а также имущество, не используемое в основной деятельности. На фоне ухудшения качества кредитного портфеля Проинвестбанк совершал операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала в целях обеспечения формального соблюдения пруденциальных норм деятельности, пишет регулятор.