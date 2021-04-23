ЦБ РФ отозвал лицензию у Проинвестбанка

Отмечается, что ЦБ принял такое решение, поскольку банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения, передает РИА «Новости»
. Также кредитная организация нарушала федеральные законы и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.