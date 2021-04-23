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ЦБ отозвал лицензию еще у одного банка

Газета.Ruиещё 1
2 часа назад
Центральный банк России приказом от 23 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у пермского Профессионального инвестиционного банка, сообщает сайт Центробанка. Банк России утверждает, что "Проинвестбанк" не исполнял федеральные законы, связанные с регулированием банковской деятельности, а также игнорировал исполнение нормативных актов Центробанка. В частности, "Проинвестбанк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения". "В Проинвестбанк назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора", - заявили в Центробанке. Ранее екатеринбургский банк "Нейва" лишили лицензии за махинации.
ЦБ отозвал лицензию у Проинвестбанка
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Компании,Банк "Нейва",Профессиональный инвестиционный банк,Центральный банк России,
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