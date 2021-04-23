«Магнит» открыл в Краснодаре магазин нового формата

Торговая сеть «Магнит» объявила о создании нового формата магазинов с товарами для ремонта и дома. Первый «Магнит Мастер» открылся в Краснодаре, пишет «Коммерсант».

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«Стратегия «Магнита» до 2025 года включает поиск и тестирование новых перспективных ниш. Помимо супермаркетов и суперсторов, магазинов у дома, косметики и аптек, мы взялись за развитие компактных «Магнит Сити», дискаунтеров, киосков. Новый формат «Магнит Мастер» может иметь синергию с основным бизнесом», - заявил гендиректор «Магнита» Ян Дюннинг.

Магазины «Магнит Мастер», согласно планам ритейлера, должны иметь площадь 50-150 квадратных метров и работать в формате do-it-yourself, «сделай сам».

Первый такой магазин был открыт в Краснодаре на ул. Садовой, ожидается, что второй магазин также появится в столице Кубани. Компания ждет, что средний чек в формате «Мастер» окажется выше, чем в ее продовольственных магазинах.

В ассортименте магазинов «Магнит Мастер» будут промышленные товары для ремонта и работ по дому, посуда, а также бытовая химия, косметика и сезонные товары. Решение о расширении сети будет приниматься по итогам работы первых магазинов этом формате, рассказали vc.ru в компании.