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Александр Новак: «"Северный поток-2" достроят в 2021 году»

Вероника Полынина
1 час назад
Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил о завершении строительства газопровода «Северный поток – 2» в 2021 году, передает РИА «Новости».
Александр Новак: «"Северный поток-2" достроят в 2021 году»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«По той информации, которой мы от оператора (компания Nord Stream 2 AG - прим. ред.) владеем, в этом году это будет», - заявил Новак, отвечая на вопрос журналистов, сможет ли строительство трубопровода завершиться летом.
По словам Новака, более точной информацией о сроках строительства обладает только оператор проекта компания Nord Stream 2 AG.
Ранее, как писал «Рамблер», председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков пообещал, что строительство газопровода «Северный поток – 2» будет завершено в 2021 году.
В свою очередь, глава комитета Госдумы по энергетике, координатор депутатской группы по связям с немецким Бундестагом Павел Завальный заявил, что газопровод будет достроен не позднее лета, и тогда же Германия получит первый газ по нему.
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