Александр Новак: «"Северный поток-2" достроят в 2021 году»

«По той информации, которой мы от оператора (компания Nord Stream 2 AG - прим. ред.) владеем, в этом году это будет», - заявил Новак, отвечая на вопрос журналистов, сможет ли строительство трубопровода завершиться летом.
По словам Новака, более точной информацией о сроках строительства обладает только оператор проекта компания Nord Stream 2 AG.
Ранее, как писал «Рамблер», председатель совета директоров «Газпрома»Виктор Зубков пообещал, что строительство газопровода «Северный поток – 2» будет завершено в 2021 году.
В свою очередь, глава комитета Госдумы по энергетике, координатор депутатской группы по связям с немецким Бундестагом Павел Завальный заявил, что газопровод будет достроен не позднее лета, и тогда же Германия получит первый газ по нему.