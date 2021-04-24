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Российские банки повысят ставки по кредитам

Праймиещё 1
1 час назад
Российские банки повысят ставки по кредитам, однако увеличение будет плавным и не повлияет на активность заемщиков, показал опрос РИА Новости кредитных организаций.
Банки повысят ставки по кредитам
Фото: ТАССТАСС
ЦБ в пятницу повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых.
"Естественно, повышение ключевой ставки повлияет на ситуацию на рынке розничных финансовых продуктов: можно прогнозировать рост ставок, приток вкладов и рост выдач ипотеки по госпрограмме", — заявил директор департамента розничных продуктов "Абсолют банка" Виталий Костюкевич.
Вместе с тем, сам банк пока не принял решения по изменению ставок.
В банке "Русский Стандарт" также заявили, что рост ключевой ставки безусловно вызовет коррекцию кредитных ставок в сторону увеличения "с поправкой на конкурентную среду". В розничных российских банках на протяжении этого года ожидается плавный рост ставок по кредитным продуктам, говорит аналитик банка "Хоум Кредит" Станислав Дужинский.
"Наш банк будет ориентироваться на рыночную конъюнктуру и принимать дальнейшие решения, основываясь на всестороннем ее анализе", — сказал Дужинский.
Такой же политики придерживаются в ПСБ, банках "Зенит", "Открытие", Райффайзенбанке. В Альфа-банке не исключили пересмотра ставок по кредитам вслед за действиями регулятора, заявил зампредседателя правления кредитной организации Майкл Тач.
Вместе с тем в Райффайзенбанке пояснили, что повышение ключевой ставки скорее сигнал рынку, чем существенная материальная разница.
"В марте, например, банки в большинстве своём не спешили пересматривать свои тарифы вслед за изменением ключевой. Со второго полугодия 2018 года, когда ЦБ повышал ставки, и реакция банков в части кредитных ставок была более оперативной и ярко выраженной", — указал управляющий директор по кредитным розничным продуктам банка Андрей Спиваков.
В свою очередь в "ОТП банке" заявили, что в ближайшее время менять ставки по кредитам не планируют. В кредитной организации не прогнозируют снижения активности в ближайшие месяцы на рынке потребительского кредитования.
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