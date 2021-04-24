Банки повысят ставки по кредитам

"Естественно, повышение ключевой ставки повлияет на ситуацию на рынке розничных финансовых продуктов: можно прогнозировать рост ставок, приток вкладов и рост выдач ипотеки по госпрограмме", — заявил директор департамента розничных продуктов "Абсолют банка" Виталий Костюкевич.
"Наш банк будет ориентироваться на рыночную конъюнктуру и принимать дальнейшие решения, основываясь на всестороннем ее анализе", — сказал Дужинский.
"В марте, например, банки в большинстве своём не спешили пересматривать свои тарифы вслед за изменением ключевой. Со второго полугодия 2018 года, когда ЦБ повышал ставки, и реакция банков в части кредитных ставок была более оперативной и ярко выраженной", — указал управляющий директор по кредитным розничным продуктам банка Андрей Спиваков.