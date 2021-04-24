Российские банки повысят ставки по кредитам, однако увеличение будет плавным и не повлияет на активность заемщиков, показал опрос РИА Новости кредитных организаций.

Фото: ТАСС ТАСС

ЦБ в пятницу повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых.

"Естественно, повышение ключевой ставки повлияет на ситуацию на рынке розничных финансовых продуктов: можно прогнозировать рост ставок, приток вкладов и рост выдач ипотеки по госпрограмме", — заявил директор департамента розничных продуктов "Абсолют банка" Виталий Костюкевич.

Вместе с тем, сам банк пока не принял решения по изменению ставок.

"Наш банк будет ориентироваться на рыночную конъюнктуру и принимать дальнейшие решения, основываясь на всестороннем ее анализе", — сказал Дужинский.

Такой же политики придерживаются в ПСБ, банках "Зенит", "Открытие", Райффайзенбанке . В Альфа-банке не исключили пересмотра ставок по кредитам вслед за действиями регулятора, заявил зампредседателя правления кредитной организации Майкл Тач

Вместе с тем в Райффайзенбанке пояснили, что повышение ключевой ставки скорее сигнал рынку, чем существенная материальная разница.

"В марте, например, банки в большинстве своём не спешили пересматривать свои тарифы вслед за изменением ключевой. Со второго полугодия 2018 года, когда ЦБ повышал ставки, и реакция банков в части кредитных ставок была более оперативной и ярко выраженной", — указал управляющий директор по кредитным розничным продуктам банка Андрей Спиваков.