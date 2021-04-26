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Вице-президент «Лукойла» не исключил бессрочного продления сделки ОПЕК+

RT на русском
2 часа назад
Соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+, рассчитанное до мая 2022 года, в условия климатических изменений может стать бессрочным, заявил вице-президент по стратегическому развитию компании «Лукойл» Леонид Федун.
В «Лукойле» не исключили бессрочного продления сделки ОПЕК+
Фото: ТАССТАСС
«В условиях новых климатических реалий, может быть, она даже навсегда», — цитирует РБК Федуна.
По его словам, данная сделка рассчитана на долгую историческую перспективу.
Он отметил, что благодаря сделке Россия получила за неполный 2020 год более 2 трлн руб. дополнительных доходов.
Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал апрельское соглашение ОПЕК+.
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