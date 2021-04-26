Wildberries могут заблокировать из-за Angry Birds

Компания требует от маркетплейса заблокировать продажу товаров с персонажами Angry Birds, нарушающих ее исключительные права на эти изображения, и компенсировать 60 тысяч рублей.

Лукьянов добавил, что маркетплейсу может грозить блокировка, если он продолжит совершать подобные нарушения. При этом он подчеркнул, что Rovio не преследует такой цели, а исключительно борется с контрафактом.

«Продавцы самостоятельно размещают контент на сайте, но при нарушении законодательства, подтверждения прав правообладателя на контент мы принимаем соответствующие меры – от удаления контента до блокировки продавца на онлайн-площадке. Кроме того, заинтересованная сторона может связаться с продавцом напрямую и предъявить ему соответствующие требования – для этого на сайте приводятся данные юридического лица - продавца. После получения запроса от правообладателей Angry Birds контент продавца был удален», - говорится в заявлении Wildberries.