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Группа НЛМК продаст крупного производителя арматуры

Лера Букина
32 минуты назад
Группа НЛМК Владимира Лисина выставила на продажу завод «НЛМК-Урал» по производству арматуры, а также два смежных с ним предприятия. Об этом пишет РБК со ссылкой на апрельскую презентацию НЛМК для инвесторов.
Группа НЛМК продаст крупного производителя арматуры
Фото: ТАССТАСС
Как отмечается, Альфа-банк теперь выступает эксклюзивным финансовым консультантом группы по продаже уральских активов.
В НЛМК подчеркнули, что компания «регулярно рассматривает различные возможности развития и оптимизации бизнеса».
Согласно презентации для инвесторов, НЛМК обсуждает полную продажу производственных активов в Уральском регионе: «НЛМК-Урал», «НЛМК-Метиз», а также части «НЛМК-Вторчермет».
Указывается, что их мощности оцениваются почти в 2 млн т арматуры, катанки и метизной продукции. Согласно данным «Металл-Эксперта», это соответствует 16–20% на рынке РФ.
«НЛМК-Урал» в январе—феврале 2021 года занял первую строчку на рынке арматуры в России, доля экспортных продаж компании может быть больше 30%.
Контроль над этими заводами НЛМК купил в 2007 году у «Макси-групп» Николая Максимова - это стоило $300 млн.
НЛМК объединил уральские заводы, которые были куплены у Максимова, с электрометаллургическим заводом в Калужской области в дивизион «НЛМК-Сорт». Однако продаются только уральские активы, калужское предприятие сохранится в составе группы НЛМК.
Для НЛМК уральские заводы не являются ключевым активом, заявил руководитель аналитического департамента BCS Global Markets Кирилл Чуйко. Он назвал момент для продажи подходящим.
EBITDA трех уральских предприятий НЛМК в 2021 году ожидается на уровне $130 млн, тогда как в 2020 году показатель составлял $32 млн, говорится в презентации.
Средний показатель рентабельности по EBITDA данных активов оценивается в 10% при годовой выручке $800 млн—$1 млрд. Фактором их инвестиционной привлекательности является увеличение стоимости арматуры более чем на 50% с начала 2019 года «с ожидаемым сохранением тренда в среднесрочной перспективе».
Ранее «Рамблер» сообщал, что в начале 2021 года в России подешевела арматура, рекордно дорожавшая в конце декабря.
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