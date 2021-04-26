Группа НЛМК продаст крупного производителя арматуры

Группа НЛМК Владимира Лисина выставила на продажу завод «НЛМК-Урал» по производству арматуры, а также два смежных с ним предприятия. Об этом пишет РБК со ссылкой на апрельскую презентацию НЛМК для инвесторов.

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Как отмечается, Альфа-банк теперь выступает эксклюзивным финансовым консультантом группы по продаже уральских активов.

В НЛМК подчеркнули, что компания «регулярно рассматривает различные возможности развития и оптимизации бизнеса».

Согласно презентации для инвесторов, НЛМК обсуждает полную продажу производственных активов в Уральском регионе: «НЛМК-Урал», «НЛМК-Метиз», а также части «НЛМК-Вторчермет».

Указывается, что их мощности оцениваются почти в 2 млн т арматуры, катанки и метизной продукции. Согласно данным «Металл-Эксперта», это соответствует 16–20% на рынке РФ.

«НЛМК-Урал» в январе—феврале 2021 года занял первую строчку на рынке арматуры в России, доля экспортных продаж компании может быть больше 30%.

Контроль над этими заводами НЛМК купил в 2007 году у «Макси-групп» Николая Максимова - это стоило $300 млн.

НЛМК объединил уральские заводы, которые были куплены у Максимова, с электрометаллургическим заводом в Калужской области в дивизион «НЛМК-Сорт». Однако продаются только уральские активы, калужское предприятие сохранится в составе группы НЛМК.

Для НЛМК уральские заводы не являются ключевым активом, заявил руководитель аналитического департамента BCS Global Markets Кирилл Чуйко . Он назвал момент для продажи подходящим.

EBITDA трех уральских предприятий НЛМК в 2021 году ожидается на уровне $130 млн, тогда как в 2020 году показатель составлял $32 млн, говорится в презентации.

Средний показатель рентабельности по EBITDA данных активов оценивается в 10% при годовой выручке $800 млн—$1 млрд. Фактором их инвестиционной привлекательности является увеличение стоимости арматуры более чем на 50% с начала 2019 года «с ожидаемым сохранением тренда в среднесрочной перспективе».