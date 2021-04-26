В России появился новый сервис доставки

В России появилась курьерская платформа на базе искусственного интеллекта «Прямиком». Об этом сообщает «Коммерсант».

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По данным ЕГРЮЛ, в августе 2020 года компания «Ям Ресторантс Раша» (развивает бренды KFC и Pizza Hut), инвестиционная компания BCG Digital Ventures и другие соучредители основали компанию «Мастер Деливери», а та создала сервис «Прямиком».

Генеральный директор «Мастер Деливери» Игорь Шиянов назвал его платформой интеллектуальной маршрутизации выполнения заказов. Он рассказал, что сервис работает в корпоративном сегменте (его услугами пользуются маркетплейсы, логистические операторы, службы курьерской доставки), существует четыре месяца, вышел в 70 городов России и планирует запуститься в Европе.

Согласно бухгалтерской отчетности «Мастер Деливери», в 2020 году собственники вложили в компанию 451 миллион рублей.