Владелец криптобиржи скрылся с $2 млрд

Турецкая криптобиржа Thodex объявила о временном закрытии в связи с «аномальными перемещениями средств на счетах». Как пишут СМИ, глава Thodex сбежал в Албанию, прихватив с собой все деньги клиентов. Можно ли защитить себя от возможных злоупотреблений владельцев бирж — выясняла «Газета.Ru».

Крупная криптобиржа Турции ушла в офлайн, а ее генеральный директор считается пропавшим без вести, сообщает CNBC. При этом тысячи клиентов биржи до сих пор не могут выяснить, что случилось с их деньгами.

Как следует из объявления, размещенного на сайте Thodex, платформа «приостановила свою работу», чтобы разобраться с «аномальными перемещениями средств на счетах компании».

Однако турецкие СМИ утверждают, что гендиректор биржи Фарук Фатих Озер сбежал в Албанию вместе с $2 млрд средств инвесторов.

В интернете были размещены снимки Озера, покидающего аэропорт Стамбула.

Против главы Thodex был подан иск, в котором указано, что аудитория криптобиржи насчитывает 400 тыс. человек, 390 тыс. из которых являются активными клиентами. Сам Озер в своем Twitter-аккаунте назвал обвинения необоснованными. Он утверждает, что приостановка операций случилась из-за кибератаки и с деньгами клиентов ничего не случилось. Озер также пообещал, что через несколько дней вернется в Турцию, чтобы урегулировать все возникшие вопросы.

Между тем Турция объявила Фарука Фатиха Озера в международный розыск. Местная полиция задержала 62 человека по подозрению в мошенничестве в восьми турецких городах.

Это уже не первый случай, когда средства клиентов криптобирж оказываются под угрозой из-за основателя платформы. В 2019 году СМИ сообщили о смерти главы биржи QuadrigaCX 30-летнего Джеральда Коттена. Как следует из показаний его вдовы Дженнифер Робертсон , большая часть средств клиентов в размере $190 млн хранилась в так называемом «холодном кошельке», доступ к которому был только у Коттена, поэтому вывести деньги оттуда не представляется возможным.

Однако впоследствии аудиторская компания EY сообщила, что незадолго до смерти Коттен перевел миллионы долларов в криптовалюте с аккаунтов своих клиентов на конкурирующие биржи. При этом эти средства использовались для покупки недвижимости и предметов роскоши для Коттена. Тогда же появилась теория о том, что бизнесмен инсценировал свою смерть и на данный момент скрывается где-нибудь на частном острове. Его судьба до сих пор остается невыясненной.

По словам сооснователя платформы для криптофондов Tokenbox Владимира Смеркиса, ситуация, при которой недобросовестный предприниматель крадет все криптоактивы своих клиентов, действительно возможна, хотя в 2016-2017 годах в отрасли произошло много изменений, которые осложняют жизнь таким мошенникам.

«Прежде всего, одним из принципов блокчейна является прозрачность. Это означает, что, если человек вывел средства на какой-либо кошелек, при обналичивании таких крупных сумм он может столкнуться с рядом проблем. Ему придется завести эти деньги на какую-то другую биржу, что будет проблематично, так как если государственные структуры, например, Турции, признают эту сделку нелегитимной, они могут сообщить в специальный реестр о так называемом «черном кошельке».

Если какие-либо средства из этого кошелька попадут на легитимные площадки, они могут быть заморожены», — пояснил эксперт.

Никто не защищен от действий мошенников, это всегда определенный риск, согласился основатель криптовалютной p2p-площадки Chatex Владислав Булочников.

«Чтобы защитить свои интересы, можно работать через децентрализованные биржи либо с централизованными биржами, которые соблюдают все директивы и имеют официальные лицензии. Второе — это нужно точно знать, с какой биржей ты работаешь. Нужно понимать, что компания долгосрочная, имеющая юридическую прописку, соблюдает регуляторные директивы и т.д. Но даже если пользуешься централизованными биржами, ты все равно не застрахован от того, что кто-то захочет воспользоваться твоими деньгами.

В первую очередь, нужно смотреть на трастовость, на то, как долго эта биржа работает на рынке и только после этого принимать решение, доверять ей или нет.

В наше время есть достаточно много серьезных бирж с крепкой профессиональной репутацией, которые вряд ли куда-то исчезнут, потому что они создали уже настолько большие экосистемы, что они будут работать по определению», — считает Булочников.

Природа операций в блокчейне такова, что они необратимы. Поэтому если и есть способ избежать проблем с биржами — то это искать те, которые подчиняются международной юрисдикции, посоветовала консультант по стратегическим коммуникациям, режиссер фильма о криптолихорадке Crypto Rush Лилиана Пертенава.