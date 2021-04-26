Вложения Apple в экономику США превысят бюджет России

Также корпорация направит миллиард долларов на проекты в Северной Каролине, где построит новый кампус и инженерный хаб. Инвестиции позволят создать не менее трех тысяч новых рабочих мест в таких сферах, как машинное обучение, искусственный интеллект, программная инженерия.