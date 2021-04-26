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Вложения Apple в экономику США превысят годовой бюджет России

Lenta.ru
2 часа назад
Apple планирует инвестировать более 430 миллиардов долларов в экономику США в течение следующих пяти лет, говорится на сайте компании. Для сравнения, это превышает годовой бюджет России на 2020 год в 19,5 триллиона рублей (или 275 миллиардов долларов).
Вложения Apple в экономику США превысят бюджет России
Фото: ReutersReuters
Такие вложения позволят компании создать в стране дополнительно 20 тысяч новых рабочих мест. Например, часть денег Apple потратит на развитие 5G-технологий, закупку компонентов у американских поставщиков, а также на инвестиции в дата-центры.
Также корпорация направит миллиард долларов на проекты в Северной Каролине, где построит новый кампус и инженерный хаб. Инвестиции позволят создать не менее трех тысяч новых рабочих мест в таких сферах, как машинное обучение, искусственный интеллект, программная инженерия.
В Apple отмечают, что за последние три года ее инвестиции в США превысили цель в 350 миллиардов долларов, поставленную в 2018 году.
Ранее журнал Fortune опубликовал ежегодный рейтинг самых уважаемых компаний мира, Apple уже 14 раз подряд возглавила его. Ни одна российская в рейтинг не попала.
Компании,Apple,
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