В ФРГ рассказали об опасных последствиях заморозки «Севпотока-2»

В Германии рассказали об опасных последствиях заморозки проекта газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил глава МИД страны Хайко Маас во время выступления на мероприятии Немецкого атлантического общества. Его выступление публикует РИА Новости.
По его словам, вопрос о том, следует ли заканчивать строительство трубопровода до завершения проекта и нужно ли продолжать вести бизнес с Россией, является сложным.
«Считаю, что это не продвинет нас дальше. Мы не можем вести дебаты о декаплинге с Китаем и совсем не вести бизнес с Россией. Результатом будет сближение Китая и России», — подчеркнул министр.
Глава ведомства отметил, что стало бы плохим результатом для западных стран из-за формирования «крупнейшего экономического и военного комплекса мира». Он добавил, что это не в интересах Берлина, так как крайне опасно с геостратегической точки зрения. У Германии должна оставаться возможность вести бизнес с Россией и реализовывать «Северный поток-2» в этих рамках, резюмировал Маас.
Ранее глава МИД ФРГ заявил, что газопровод «Северный поток-2» нужен Германии для обеспечения энергетической безопасности. Дипломат отметил, что «Северный поток-2» часто называют рычагом давления на Россию. Однако это не соответствует действительности в условиях, когда Европа покупает российский газ через Украину и Турцию, а США покупают российскую нефть, отметил министр.