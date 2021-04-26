В ФРГ рассказали об опасных последствиях заморозки «Севпотока-2»

По его словам, вопрос о том, следует ли заканчивать строительство трубопровода до завершения проекта и нужно ли продолжать вести бизнес с Россией, является сложным.

Глава ведомства отметил, что стало бы плохим результатом для западных стран из-за формирования «крупнейшего экономического и военного комплекса мира». Он добавил, что это не в интересах Берлина, так как крайне опасно с геостратегической точки зрения. У Германии должна оставаться возможность вести бизнес с Россией и реализовывать «Северный поток-2» в этих рамках, резюмировал Маас.