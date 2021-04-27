Половину льготного кредита придется вернуть

Новые истории предпринимателей, которые, по мнению банков, не выполнили условия программы господдержки. Речь идет о льготных займах под 2% годовых

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Анна Кушнерева — руководитель отдела по работе с персоналом небольшой московской типографии. В прошлом году компания получила льготный кредит, примерно в миллион рублей. По условиям, если предприятие сохраняет штат на 90%, то возвращать долг не надо, это сделает государство. Сохранено 80% — нужно отдать половину. Точка отсчета — 1 июня прошлого года, то есть нужно было сохранить майскую штатную численность.

Анна говорит, что банк попросил предоставить справку о количестве сотрудников именно на май, это так называемая форма СЗВ-М. Но по итогу банк сравнивал штатный состав с данными на апрель. И сделал вывод, что компания не выполнила условия льготной программы и половину кредита придется возвращать, рассказывает Анна Кушнерева.

Анна Кушнерева, руководитель отдела по работе с персоналом московской типографии: «Нас просили майские СЗВ-М, мы их отправляли. Было разъяснение Минэкономразвития , что если компания обращается после 15 июня, берется численность майская. Мы СЗВ-М майскую сдали 11 июня, то есть в системе она уже была. Почему взяли апрельскую, непонятно. Я звонила в банк, спрашивала, какую численность берете. «Не переживайте, все в порядке, вы в апреле узнаете». Ну, собственно в апреле и узнали. За три месяца нереально отдать этот кредит. Мы хотели перекредитоваться, чтобы нам хотя бы за год это как-то выплатить. И банк нам отказал».

В точно такой же ситуации оказался и директор гостиницы в Петербурге Владимир Семаго . В апреле прошлого года уволился один человек. На его место вскоре приняли другого сотрудника. А потом взяли льготный кредит в 560 тысяч рублей. В течение года, как говорит Владимир Семаго, штатная численность не менялась. Но банк все равно взял данные за апрель. И половину кредита теперь придется вернуть.

Владимир Семаго, директор гостиницы в Петербурге: «Мне так сказали, что получается априори, даже в день одобрения кредита, мы уже были обречены при такой схеме на половинчатый возврат. Мы все-таки пытались отстоять нашу точку зрения, что мы ничего не нарушали, мы являемся добросовестным исполнителем условий кредита. На что нам пришел такой развернутый ответ: нет. То есть мы прислали свои внутренние приказы, что у нас действительно такого-то числа сотрудник ушел, такого-то был принят новый. Мы всю эту информацию собрали, но, к сожалению, ответ пришел отрицательный».

Московский предприниматель Илья Авдонин занимается поставками товаров в сфере «красота и здоровье». И у него точно такая же, как и у других героев, история. Получили кредит примерно в миллион. Рассчитывали, что банк будет смотреть на майскую численность. Но банк взял за основу данные за апрель, когда в компании работало на два человека больше, чем в мае. И недавно кредитная организация сообщила, что придется вернуть половину займа. Переговоры ни к чему не привели, констатирует Илья Авдонин.

Илья Авдонин, предприниматель: «Ребят, вы как бы нарушили условия кредитования. Мы с вас берем половину». Мы конечно дико удивились, потому что формально мы выполнили условия. «Мы ничего не знаем, с нами вообще разговаривать бесполезно. Мы ни при чем — обращайтесь в органы». Я говорю: куда? Есть какая-то практика уже? На что мне было сказано, что практика была еще в декабре и по идее вы должны были вылететь еще в декабре из этой программы, но почему вы не вылетели, мы не знаем. Но практика показывает, что это бесполезно.