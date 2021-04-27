Минтруд разъяснил работу компаний с 4 по 7 мая

Сотрудники компаний, работающие в дистанционном режиме, могут продолжать работать во время «длинных» в 2021 году майских выходных в том же режиме по аналогии с нерабочими днями 2020 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Минтруда

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26 апреля министерством были выпущены рекомендации для работников и работодателей по нерабочим дням с 4 по 7 мая.

В Минтруде указали, что продление майских выходных в первую очередь направлено на борьбу с распространением коронавируса, в этой связи дистанционная форма работы приветствуется.

Работодатели должны сами установить число сотрудников, которые должны быть выведены на работу физически.

Владельцам продовольственных магазинов на период с 4 по 7 мая необходимо издать приказ, определяющий сотрудников, которые будут работать в эти дни. Аналогичная схема действует и для предприятий непрерывного производства.

Что касается предприятий и организаций, где нет производства в нерабочие дни, то от работодателя требуется оформление выхода сотрудников, отвечающих за соблюдение обязательных норм законодательства: промышленной и транспортной безопасности, антитеррористической защищенности.

Майские выходные в 2021 году были увеличены по инициативе главы Роспотребнадзора , предложившей назначить нерабочие дни между 1 мая и Днем Победы.

Так, праздничные дни с 1 по 3 и с 8 по 10 мая сохранятся, а между ними добавляются нерабочие дни с 4 по 7 мая включительно.