Российские банки пришли к Apple Pay с «Миром»

Банки начинают подключать карты «Мир» к Apple Pay. Первыми опцию собираются запустить ВТБ , ПСБ, «Открытие», Росбанк , РСХБ и УБРиР . Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные кредитные организации.

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Согласно документу Национальной системы платежных карт, с 27 апреля банки-эмитенты карт «Мир» начнут предоставлять держателям возможность токенизировать «пластик» на устройствах Apple, для того чтобы совершать операции с использованием сервиса Apple Pay.

Такая услуга будет одной из само собой разумеющихся, полагает директор департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина

Потенциал развития сервиса директор по развитию электронного бизнеса УБРиР Денис Тур оценил приблизительно в 25% активных клиентов.

Возможность привязки нацкарты к кошельку Apple Pay повысит количество активных пользователей как программы лояльности платежной системы, так и банковских сервисов, считают в МТС Банке

Внедрение технологии в целом может занять от пары недель до нескольких месяцев, заявила руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова.

Оплата с помощью смартфона является востребованной, и внедрение функционала уравнивает карты «Мир» с международными платежными системами, полагает гендиректор финтех-компании RBK.money Денис Бурлаков.

По его словам, каждый пользователь, привязывая банковскую карту любой платежной системы к Pay-сервисам, может выбрать лимиты, дополнительные пароли и ограничения на оплату с помощью технологии.