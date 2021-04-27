Российские банки пришли к Apple Pay с «Миром»

Банки начинают подключать карты «Мир» к Apple
Pay. Первыми опцию собираются запустить ВТБ
, ПСБ, «Открытие», Росбанк
, РСХБ и УБРиР
. Об этом пишут
«Известия» со ссылкой на данные кредитные организации.
Согласно документу Национальной системы платежных карт, с 27 апреля банки-эмитенты карт «Мир» начнут предоставлять держателям возможность токенизировать «пластик» на устройствах Apple, для того чтобы совершать операции с использованием сервиса Apple Pay.
Такая услуга будет одной из само собой разумеющихся, полагает директор департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина
.
Потенциал развития сервиса директор по развитию электронного бизнеса УБРиР Денис Тур оценил приблизительно в 25% активных клиентов.
Возможность привязки нацкарты к кошельку Apple Pay повысит количество активных пользователей как программы лояльности платежной системы, так и банковских сервисов, считают в МТС Банке
.
Внедрение технологии в целом может занять от пары недель до нескольких месяцев, заявила руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова.
Оплата с помощью смартфона является востребованной, и внедрение функционала уравнивает карты «Мир» с международными платежными системами, полагает гендиректор финтех-компании RBK.money Денис Бурлаков.
По его словам, каждый пользователь, привязывая банковскую карту любой платежной системы к Pay-сервисам, может выбрать лимиты, дополнительные пароли и ограничения на оплату с помощью технологии.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что «Мир» изменит правила конвертации валют с 28 апреля.