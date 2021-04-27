«БАТ Россия» запускает медиа о никотине

Это еще один шаг компании на пути к созданию лучшего будущего.

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YourChoice.ru – это универсальная платформа для совершеннолетних потребителей никотина о новых продуктах, где будут представлены ответы на вопросы, которые чаще всего ищут в интернете.

Основная цель платформы – рассказать о том, как снизить вред от потребления табака и никотина и создать лучшее будущее для потребителей и общества.

Запуск YourChoice.ru полностью отражает цель стратегии Группы «БАТ» ‘A Better Tomorrow’ по созданию лучшего будущего за счет снижения воздействия своего бизнеса на здоровье потребителей.

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«БАТ Россия» запускает образовательное и развлекательное онлайн-медиа YourChoice.ru для совершеннолетних потребителей никотина. Платформа предназначена дать ответы на вопросы о никотине, которые чаще всего ищут в интернете. Сайт также предоставит важную информацию о роли продуктов с потенциально меньшим, по сравнению с традиционным курением, риском для здоровья.

Сегодня в Рунете присутствуют более 10 миллионов потребителей никотина*, которые постоянно ищут ответы на свои вопросы. Множество статей в интернете предлагают нерелевантный контент, который зачастую использует непроверенные факты и опирается на распространенные заблуждения. YourChoice.ru станет первым медиа с фактологически проверенными и выверенными материалами о продуктах с никотином.

Запуск YourChoice.ru станет одной из ключевых инициатив в процессе трансформации «БАТ Россия» согласно нашей глобальной стратегии ‘A Better Tomorrow’, цель которой заключается в создании лучшего будущего, снижая влияние нашего бизнеса на здоровье потребителей, предоставляя им широкий выбор новой продукции с потенциально сниженным риском.

«БАТ Россия» понимает, что потребление традиционных сигарет сопряжено с рисками для здоровья, и единственный способ исключить их – прекратить любое потребление никотина. Если потребитель не готов полностью отказаться от никотина, наша цель в «БАТ» заключается в переключении потребителей с традиционных сигарет на альтернативы с научно обоснованным потенциально меньшим риском.

Елена Заварзина, директор по потребительскому маркетингу «БАТ» субрегиона Россия, Центральная Азия и Белоруссия сообщила:

«В «БАТ Россия», согласно нашей глобальной стратегии ‘A Better Tomorrow’ мы стремимся построить лучшее будущее, снижая воздействие нашего бизнеса на здоровье потребителей. На уровне Группы «БАТ» мы поставили цель к 2030 году иметь 50 миллионов пользователей наших продуктов с потенциально меньшим риском для здоровья. Для достижения этой цели мы должны обеспечить совершеннолетним потребителям доступ к фактам о доступных им альтернативах с потенциально меньшим риском. YourChoice.ru – это место, где потребители никотина найдут ясную, достоверную, основанную на фактах информацию. Я надеюсь, что это поможет им принимать более взвешенные решения о потреблении никотина».