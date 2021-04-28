Китайские власти решили наказать сообщников Джека Ма

Рекордное в истории IPO должно было пройти в Шанхае и Гонконге в 2020 году. В последний момент китайские власти прервали процесс, объявив о возможном несоответствие требованиям листинга или раскрытия информации.

Что именно уже выяснили следователи, и что ожидает тех, кто может быть виновен в помощи Ant Group, не указано. Сама компания и национальный регулятор от комментариев отказались.