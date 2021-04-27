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Reuters заявило об угрозе поставкам нефти из России в Белоруссию из-за США

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
Как утверждает Reuters со ссылкой на источники, российские экспортеры нефти могут приостановить поставки на белорусский НПЗ «Нафтан» из-за санкций США против Минска.
Россия может остановить поставки нефти Минску из-за США
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Reuters ссылается на четыре источника, «знакомых с ситуацией». Указывается, что новые санкции США против «Белнефтехима» и его дочерней компании «Нафтан» не затрагивают российских экспортеров напрямую, но те обеспокоены, что могут попасть под санкции за работу с белорусскими партнерами.
Как отмечает Reuters, «помимо кредитов, Россия поддерживает» Белоруссию «поставками нефти на выгодных условиях», теперь же источники заявляют, что как минимум пара крупных российских компаний «не планирует поставлять нефть на «Нафтан» в мае». В одной из российских нефтяных компаний заявили, что «ждут решения начальства, а пока не подписывают» соответствующие документы.
Reuters сообщает, что Россия поставляет «Нафтану» 5,5 млн баррелей нефти в месяц. Источники ожидают, что объемы будут перенаправлены в морские порты для экспорта.
В конце прошлого года Минск заявил, что выгодно договорился с Москвой о поставках нефти и газа на 2021 год. Вашингтон с 3 июня возобновляет санкции против девяти предприятий нефтехимического сектора Белоруссии из-за ситуации с правами человека в республике.
Компании,Reuters,
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