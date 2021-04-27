Россия может остановить поставки нефти Минску из-за США

Как отмечает Reuters, «помимо кредитов, Россия поддерживает» Белоруссию «поставками нефти на выгодных условиях», теперь же источники заявляют, что как минимум пара крупных российских компаний «не планирует поставлять нефть на «Нафтан» в мае». В одной из российских нефтяных компаний заявили, что «ждут решения начальства, а пока не подписывают» соответствующие документы.
Reuters сообщает, что Россия поставляет «Нафтану» 5,5 млн баррелей нефти в месяц. Источники ожидают, что объемы будут перенаправлены в морские порты для экспорта.