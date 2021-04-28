Назван самый сложный для бизнеса месяц

Больше половины участников опроса, проведенного разработчиком программного обеспечения для бизнеса «Мегаплан» (есть в распоряжении «Ленты.ру» ), назвали май самым трудным месяцем для малого и среднего бизнеса.

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Самым тяжелым месяцем для работы и ведения бизнеса май считают 61,6 процента респондентов. 26 процентов из них считают так, поскольку регулярно сталкиваются с падением заказов в этот период. 18,5 процента считают май самым трудным месяцем после января, а 16,6 процента отметили, что в мае вынуждены регулярно работать больше.

38,9 процента от общего числа респондентов, напротив, не считают май самым тяжелым месяцем для ведения дел. По их мнению, в это время можно отдохнуть и восстановить силы.