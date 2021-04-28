Литва решила отобрать у Лукашенко «Беларусь»

В Сейме Литвы предложили уполномочить правительство на проведение переговоров с Минском о выкупе санатория «Беларусь», который попал под санкции Евросоюза . Это учреждение расположено в литовском Друскининкае, но принадлежит Управлению делами президента соседней страны. Той самой страны, в которой, по мнению Вильнюса, установлен незаконный и недемократичный режим – «последняя диктатура Европы».

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Не удивительно, что именно Литва первой нашла возможность применять санкции Евросоюза против режима Лукашенко. Хотя власти прибалтийской республики по-прежнему отрицают свою причастность к тому, что произошло: дескать, счета санатория «Беларусь» шведский Swedbank заблокировал по собственной инициативе. Только непонятно, почему аналогичное учреждение на территории Латвии – санаторий с таким же названием – работает без проблем. Может, потому что Рига не хлопотала о его финансовой блокаде?

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Резонно процитировать мэра Друскининкая Ричардаса Малинаускаса: по его словам, слух о том, что решение принимал сам банк, нереалистичен и «противоречит любой логике».

«Очевидно, инициатива ареста счетов санатория «Беларусь» в Друскининкае принадлежит литовским властям. Будучи главными лоббистами третьего пакета санкций, они хотели первыми привести их в исполнение», - утверждает Малинаускас.

Того же мнения придерживается и главный врач санатория «Беларусь» Илья Епифанов, с которым автор этих строк имел возможность пообщаться лично.

«Мы ведь обращались в другие банки, интересовались возможностью открыть в них счета. Это SEB Bankas, Medicinos Bankas и прочие. Все они нам отказали, ссылаясь на необходимость получить разъяснения в соответствующих руководящих структурах Литовской Республики по нашей ситуации. Непонятной ситуации», - поясняет Епифанов.

То есть сами банки «спалили контору». Видимо, в литовском МИДе забыли предупредить их, что нужно держать язык за зубами.

В условиях санкционного давления санаторий функционирует с конца прошлого года. О полноценной работе речь, конечно, не идет – пандемия спутала карты всем предприятиям туристической отрасли. Но белорусские власти исправно выплачивали сотрудникам учреждения заработную плату. До тех пор, пока администрация санатория не обнаружила, что не может провести ни одну финансовую операцию.

В январе Swedbank частично разблокировал счета – позволил «Беларуси» рассчитаться с сотрудниками и выплатить налоги. А дальше началось весьма изощренное издевательство над коллективом предприятия. О нем рассказал юрист сотрудников санатория Юстас Чоботас: «Из Swedbank 23 февраля нам пришло письмо о том, что деньги, переведенные из Белоруссии, не будут зачислены на счет санатория. После такого письма последовало обращение в Министерство иностранных дел, и оно 13 апреля ответило, что перевод средств на банковский счет санатория в Литве разрешен, если эти средства будут использоваться исключительно для расчетов с работниками и других расчетов, которые будут одобрены Министерством иностранных дел. Тем не менее, 21 апреля получено очередное письмо Swedbank о том, что деньги, которые будут перечислены из белорусского бюджета, не будут зачислены на банковский счет санатория».

Как ни странно, логику банка можно понять. Если санкции имплементированы, то они должны действовать. Какой смысл блокировать счета и каждый месяц позволять санаторию обходить эту блокаду? Проще было бы отменить санкции, законность которых, кстати, можно поставить под сомнение (в «черной список» ЕС попало Главное хозяйственное управление Управления делами президента Беларуси, а не само Управделами, которое курирует работу санатория). Впрочем, этот вариант Литву не устраивает. Её правительственные чиновники недвусмысленно давали понять, что одобряют позиция Swedbank.

Следует учитывать, что санаторий в Друскининкае специализировался на оздоровлении больных белорусских детей. Они-то и станут главными жертвами санкций. Вместе с коллективом «Беларуси», который рискует в полном составе пополнить ряды безработных.

Ситуация настолько вопиющая, что разобраться с ней правительству поручал лично президент Литвы Гитанас Науседа. Оно обещало сделать все возможное. «Мы прекрасно понимаем, в какой сложной ситуации оказались несколько сотен работающих на этом белорусском предприятии граждан Литвы – в настоящее время обсуждаются все варианты, как напрямую помочь им, но не оказывать никакой помощи режиму», - заявляла пресс-секретарь министра иностранных дел Литвы Витауте Шмайжите.

И каков результат? Сейм прибалтийской республики принял два закона. Один из них «отсекает» предприятия, находящиеся под санкциями, от государственных дотаций в период простоя из-за эпидемии коронавируса. Вторым законом устанавливает одноразовые выплаты для сотрудников, которые решат добровольно разорвать трудовые отношения с такими предприятиями.

Деньги небольшие: 77,58% от двух среднемесячных зарплат работника, но не более 2 890 евро. На практике получается значительно меньше. По словам Ильи Епифанова, «чистыми» сотрудники санатория могут получить где-то 800–850 евро на руки. Для Литвы – сущие копейки.

«Я считаю, это верх двуличия. Хочешь помощи – увольняйся, не уволишься – черт с тобой, выживай как знаешь. И мы говорим о правовом Литовском государстве, которое является полноправным членом Евросоюза. Неужели в Европе практикуется такой подход к своим гражданам? Может, я чего-то не понимаю?», - возмущается Епифанов.

А что тут непонятного? Литва берет санаторий «Беларусь» измором. Финансовая блокада дополняется законом, который стимулирует коллектив предприятия увольняться. На смену им никто не придет – какой смысл вступать в трудовые отношения с работодателем, который не может платить тебе зарплату? Не будет коллектива – не будет санатория. И все ради того, чтобы напакостить соседу.

Есть, правда, другой вариант. Недавно литовские власти заговорили о том, что они готовы перенять у Минска управление санаторием. Первым это предложил заместитель министра иностранных дел Мантас Адоменас: «Необходимо упразднить эту аномалию международных отношений с собственностью Беларуси на нашей территории и взять санаторий под контроль Литвы. ( ) Это станет возможным, если Беларусь будет готова обсудить такое предложение».

Адоменаса поддержала советник президента Литвы Аста Скайсгирите.

Видимо, литовские чиновники живут в какой-то другой реальности. Они не знают, что одни страны очень часто владеют имуществом на территории других стран. У американского Госдепа есть целый отдел по эксплуатации зданий за рубежом. Интересно, это тоже «аномалия»?

В любом случае, переговоры с Минском вряд ли увенчаются успехом. Для этого есть юридические препоны: белорусский закон запрещает приватизацию государственной собственности, находящейся за рубежом. «Чтобы изменить ситуацию, нужно менять законодательство. Но я сомневаюсь, что это возможно», - отмечает Епифанов. Трудно с ним не согласиться. Изменение белорусского закона в угоду Литве для Лукашенко стало бы проявлением слабости.

Если же переговоры не принесут результата, то Литва, возможно, пойдет по беспределу – в одностороннем порядке расторгнет соглашение от 1995 года, по которому Беларусь на 99 лет получила в аренду земельный участок в Друскининкае.

«Одностороннее расторжение было бы абсолютно крайней мерой, к которой, возможно, пришлось бы прибегнуть, если все остальные варианты окажутся недейственными», - заявила Скайсгирите.

То есть она такой вариант допускает. Устами советника президента Литва допустила, по сути, рейдерский захват санатория «Беларусь»! Оно и понятно: почему бы не воспользоваться санкциями Евросоюза, чтобы «отжать» имущество у соседа? Это по-европейски.

Правда, открытым остается вопрос, что Литва с этим имуществом будет делать. Ведь основной поток клиентов шел в санаторий именно из Беларуси. «Уже не раз было озвучено, что за год в санатории «Беларусь» отдыхают порядка 13 тысяч человек. Больше половины из них – дети. Всем им отдых оплачивает белорусский бюджет. Сопровождающим их матерям нужно оплатить 15% от полной стоимости своего пребывания в санатории. Отдыхающие по путевкам оплачивают их в соответствии со своим уровнем дохода (кто-то больше, что-то меньше)», - отмечает Епифанов.