"Нафтогаз" счел "манипуляцией" смену руководства компании

"Увольнение наблюдательного совета на двое суток ради принятия решения об увольнении председателя правления является надругательством над основополагающими принципами корпоративного управления государственными предприятиями", — сказано в сообщении.
В "Нафтогазе" заявили, что предложения о назначении и увольнении председателя правления "относятся к исключительной компетенции наблюдательного совета и не могут быть переданы на уровень общего собрания акционеров", во время которого были приняты соответствующие решения. Там указали, что подобные действия говорят о "возвращении к практике ручного управления государственными предприятиями".
В компании отметили, что в 2020 году она предоставила в государственный бюджет 141 млрд гривен доходов, что составляет 13% от доходов всей страны за минувший год. Ранее украинский кабмин объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза Украина". Новым председателем правления компании стал министр энергетики Юрий Витренко, который ранее занимал пост исполнительного директора "Нафтогаза".