"Нафтогаз" счел "манипуляцией" смену руководства компании

В "Нафтогазе" заявили, что предложения о назначении и увольнении председателя правления "относятся к исключительной компетенции наблюдательного совета и не могут быть переданы на уровень общего собрания акционеров", во время которого были приняты соответствующие решения. Там указали, что подобные действия говорят о "возвращении к практике ручного управления государственными предприятиями".