Институты Евросоюза
ограничены в средствах давления на Россию, внешняя политика остается прерогативой стран-членов ЕС. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель
, выступая в Европарламенте
.
«Мы в ЕС пытаемся построить единую внешнеполитическую линию, но нравится нам это или нет, внешняя политика остается прерогативой государств-членов», - цитирует Борреля РИА «Новости».
Глава европейской дипломатии усомнился в возможности отключить Россию от международной платежной системы SWIFT, отметив, что это частная организация, и ЕС не обладает необходимыми компетенциями.
Кроме того, по словам Борреля, Евросоюз не имеет инструментов принимать решение о судьбе частного проекта, коим является «Северный поток – 2».
Как писал «Рамблер», ранее депутаты Европарламента подготовили проект резолюции, в которой предложили отключить Россию от системы платежей Swift, остановить проект «Северный поток – 2» и отказаться от российских нефти и газа «в случае продолжения агрессии на Украине».