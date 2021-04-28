Институты Евросоюза ограничены в средствах давления на Россию, внешняя политика остается прерогативой стран-членов ЕС. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель , выступая в Европарламенте

«Мы в ЕС пытаемся построить единую внешнеполитическую линию, но нравится нам это или нет, внешняя политика остается прерогативой государств-членов», - цитирует Борреля РИА «Новости».

Глава европейской дипломатии усомнился в возможности отключить Россию от международной платежной системы SWIFT, отметив, что это частная организация, и ЕС не обладает необходимыми компетенциями.

Кроме того, по словам Борреля, Евросоюз не имеет инструментов принимать решение о судьбе частного проекта, коим является «Северный поток – 2».