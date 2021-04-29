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Илон Маск потерял 4 миллиарда за день

Газета.Ruиещё 4
29 апреля 2021
Американский миллиардер Илон Маск в течение дня стал беднее на 4 миллиарда долларов США.
Илон Маск потерял 4 миллиарда за день
Фото: ReutersReuters
Глава компаний SpaceX и Tesla потерял деньги за счет падения стоимости акций, передает "Свободная пресса".
Состояние Маска, по оценке независимых экспертов, уменьшилось на 3,95 миллиарда и составляет теперь 175 миллиардов долларов США. Тем не менее, Маск остается вторым по богатству человеком на планете.
Первую строчку рейтинга от Bloomberg занимает Джефф Безос, миллиардер и основатель Amazon. Его состояние оценивается в 202 миллиарда долларов.
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