Около половины компаний отказались отдыхать на майские праздники

Почти 50% российских предприятий продолжат работать с 4 по 7 апреля. Статистику предоставила компания Superjob.
Как пишет
Lenta.ru, продолжат работать банки и другие организации, которые должны функционировать беспрерывно.
«48% предприятий будут работать в нерабочие дни мая, так как указ президента о каникулах 1-10 мая позволяет работодателям действовать на свое усмотрение. В 26% компаний персонал не будет работать», — говорится в опросе.
Еще 26% организаций пока не приняли окончательное решение.
Согласно опросу, компании малого бизнеса планируют уйти на выходные в полном объеме. При этом в компаниях, где работают от 100 до 1000 человек, будут работать 60% сотрудников.
Ранее «Рамблер» писал о регионах, где выходные продлятся до 11 мая. В их числе Адыгея, Ставропольский и Краснодарский край, Пензенская и Саратовская области. В некоторых регионах будет 17 выходных. В их числе Адыгея, Башкирия и Татарстан. Там объявили выходным 13 мая по случаю мусульманского праздника Ураза-Байрам.