Около половины компаний отказались отдыхать на майские праздники

Почти 50% российских предприятий продолжат работать с 4 по 7 апреля. Статистику предоставила компания Superjob.

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Как пишет Lenta.ru, продолжат работать банки и другие организации, которые должны функционировать беспрерывно.

«48% предприятий будут работать в нерабочие дни мая, так как указ президента о каникулах 1-10 мая позволяет работодателям действовать на свое усмотрение. В 26% компаний персонал не будет работать», — говорится в опросе.

Еще 26% организаций пока не приняли окончательное решение.

Согласно опросу, компании малого бизнеса планируют уйти на выходные в полном объеме. При этом в компаниях, где работают от 100 до 1000 человек, будут работать 60% сотрудников.