«Сильный старт года». Сбербанк отчитался о новых рекордах

Сбербанк в первом квартале 2021 года получил по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) рекордную чистую прибыль в 304,5 млрд рублей. Показатель вырос на 152,7%. Это в 2,5 раза превышает прошлогодний результат и в 1,3 раза — результат первого квартала 2019 года.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Предыдущий квартальный максимум банк фиксировал в третьем квартале 2020 года. Тогда показатель составил 271,4 млрд рублей. Для сравнения, второй по величине активов российский банк ВТБ в первом квартале 2021 года увеличил прибыль в 2,1 раза, до 85,1 млрд руб.

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«В первом квартале 2021 года динамика бизнеса складывалась существенно лучше ожиданий», — отметила финансовый директор Сбербанка Александра Бурико

Она добавила, что «Сбер» впервые преодолел отметку в 100 млн активных розничных клиентов-физлиц.

Основные итоги успешного квартала Сбербанка:

активы банка выросли на 4,1% с начала 2021 года до 37,5 трлн рублей;

розничный кредитный портфель вырос до 9,7 трлн рублей (+3,9%);

общий объём кредитования увеличился до 25,5 трлн рублей (+2%);

корпоративный портфель вырос на 0,8%, до 15,8 трлн рублей;

остатки на счетах корпоративных клиентов выросли на 15%.

Количество активных ежемесячных пользователей мобильного приложения «СберБанк Онлайн» выросло за квартал на 1,7 млн человек — до 67,2 млн человек, а число ежедневных пользователей — на 800 000 человек, преодолев отметку в 33 млн.

Количество подписчиков «СберПрайм» приблизилось к 1 млн клиентов, тогда как участниками программы лояльности «СберСпасибо» числятся уже более 47 млн клиентов.

«Сильный старт 2021 года дает нам основание поднять прогноз по рентабельности капитала в текущем году до уровня более 20%», — говорится в сообщении пресс-службы банка.

Ранее «Секрет» писал, что Сбербанк в марте 2021 года по российским правилам бухгалтерского учёта (РПБУ) получил рекордную чистую прибыль в размере 103,3 млрд рублей. По итогам всего первого квартала банк показал рекордную прибыль в 282,5 млрд руб. (рост на 29%).

Кроме того, в апреле Сбербанк утвердил рекордные дивиденды, на которые уйдёт более половины прибыли банка за 2020 год (422,4 млрд руб). Половину от этой суммы направят в Фонд национального благосостояния, который ранее стал основным акционером Сбербанка.