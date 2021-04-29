Прибыль «Газпрома» рухнула

В компании это объяснили главным образом снижением средних цен. Для дальнего зарубежья она упала на треть (с 210,6 доллара за тысячу кубометров до 148 долларов). Объем продаж сократился с 232,4 до 219 миллиардов кубометров. В 2020 году «Газпром» снизил вознаграждение правлению и совету директоров на 4,8 процента по сравнению с 2019 годом (до 3,026 миллиарда рублей).