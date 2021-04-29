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Прибыль «Газпрома» рухнула

Lenta.ru
1 час назад
«Газпром» в прошлом году получил 135,34 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО (международные стандарты финансовой отчетности), относящейся к акционерам. Это почти в девять раз ниже показателя 2019 года (1,2 триллиона рублей), следует из отчетности компании.
Прибыль «Газпрома» рухнула
Фото: ТАССТАСС
Выручка «Газпрома» рухнула на 17,4 процента (до 6,32 триллиона рублей). Капитальные затраты упали на 14 процентов (до 1,52 миллиарда рублей). Чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны сократилась на 27 процентов (до 1,8 триллиона).
В компании это объяснили главным образом снижением средних цен. Для дальнего зарубежья она упала на треть (с 210,6 доллара за тысячу кубометров до 148 долларов). Объем продаж сократился с 232,4 до 219 миллиардов кубометров. В 2020 году «Газпром» снизил вознаграждение правлению и совету директоров на 4,8 процента по сравнению с 2019 годом (до 3,026 миллиарда рублей).
Ранее сообщалось, что Россия отказалась от предложения продавать больше газа через Украину. «Газпром» не воспользовался возможностью забронировать дополнительные мощности для прокачки газа в мае.
Поводом для такого предложения стала заинтересованность Европы в российском газе. Холодная погода привела к тому, что подземные хранилища существенно опустели. По оценке «Газпрома», новый сезон летней закачки газа станет самым масштабным с 2011 года.
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