Прибыль «Газпрома» рухнула

Прибыль компании «Газпром» упала на 1,2 млн рублей по сравнению с доходом 2019 года. Как сообщает Lenta.ru, в прошлом году «Газпром» получил получил 135,34 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО.

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Выручка «Газпрома» снизилась на 17,4% (до 6,32 трлн рублей). Капитальные затраты упали на 14% (до 1,52 млрд рублей). Чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны сократилась на 27% (до 1,8 трлн).

Сама компания объяснила это главным образом снижением средних цен. Для дальнего зарубежья она упала на треть (с 210,6 доллара за тысячу кубометров до 148 долларов). Объем продаж сократился с 232,4 до 219 млрд кубометров.

В 2020 году «Газпром» снизил вознаграждение правлению и совету директоров на 4,8 процента по сравнению с 2019 годом (до 3,026 млрд рублей).

Ранее «Рамблер» писал, что на Украине с 1 мая поднимут цены на газ. Стоимость вырастет с 6,99 гривны (18,81 руб.) до 7,99 гривны (21,5 руб).