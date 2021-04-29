"Газпром" сообщил о смене стратегии компании

«Газпром» намерен изменить стратегию и уделять больше внимания вопросу создания новых мощностей для газопереработки. Об этом, как передает РБК, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер

Фото: ТАСС ТАСС

Выступая на «Дне инвестора», Миллер заявил, что изменение стратегии связано с тем, что газ месторождений Восточной Сибири является многокомпонентным и этаносодержащим, а газ более глубоких пластов залегания в Западной Сибири – этаносодержащим.

Корпорация ставит задачу монетизировать разработку таких запасов газа, выделяя из них важное для газохимической промышленности и других отраслей сырье: этан, пропан, бутан, пентан-гексановую фракцию и гелий.

В настоящее время «Газпром» строит два газоперерабатывающих завода – Амурский ГПЗ и предприятие в Усть-Луге.

В феврале 2021 года совет директоров «Газпрома» одобрил проводимую компанией работу по развитию газоперерабатывающих производств и перспективных технологий газопереработки.

Компания также прорабатывает вопросы увеличения глубины переработки газа на действующих предприятиях. Кроме того, продолжаются работы, связанные с сооружением Новоуренгойского газохимического комплекса в Ямало-Ненецком автономном округе.