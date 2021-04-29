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"Газпром" сообщил о смене стратегии компании

Вероника Полынина
1 час назад
«Газпром» намерен изменить стратегию и уделять больше внимания вопросу создания новых мощностей для газопереработки. Об этом, как передает РБК, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
"Газпром" сообщил о смене стратегии компании
Фото: ТАССТАСС
Выступая на «Дне инвестора», Миллер заявил, что изменение стратегии связано с тем, что газ месторождений Восточной Сибири является многокомпонентным и этаносодержащим, а газ более глубоких пластов залегания в Западной Сибири – этаносодержащим.
Корпорация ставит задачу монетизировать разработку таких запасов газа, выделяя из них важное для газохимической промышленности и других отраслей сырье: этан, пропан, бутан, пентан-гексановую фракцию и гелий.
В настоящее время «Газпром» строит два газоперерабатывающих завода – Амурский ГПЗ и предприятие в Усть-Луге.
В феврале 2021 года совет директоров «Газпрома» одобрил проводимую компанией работу по развитию газоперерабатывающих производств и перспективных технологий газопереработки.
Компания также прорабатывает вопросы увеличения глубины переработки газа на действующих предприятиях. Кроме того, продолжаются работы, связанные с сооружением Новоуренгойского газохимического комплекса в Ямало-Ненецком автономном округе.
Ранее, как сообщал «Рамблер», «Газпром» отчитался о прибыли за 2020 год. Прибыль компании упала на 1,2 млн рублей по сравнению с результатами 2019 года и составила 135,34 миллиарда рублей. Выручка «Газпрома» снизилась на 17,4% (до 6,32 трлн рублей). Капитальные затраты упали на 14% (до 1,52 млрд рублей). Чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны сократилась на 27% (до 1,8 трлн).
Компании,Алексей Миллер,Газпром,
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