Медведев призвал начать переход к четырехдневке

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
предложил начать постепенный переход на четырехдневную рабочую неделю. Об этом, как передает
ТАСС, он заявил во время выступления на заседании круглого стола с представителями профсоюзов.
По словам Медведева, эксперимент можно начать в отдельных регионах или отдельных компаниях.
«Можно это делать в масштабах эксперимента в целом регионе, в группе компаний и так далее - сокращать на час, на два, на три», - сказал зампред Совбеза.
По мнению Медведева, постепенный переход позволит избежать безработицы.
Медведев напомнил, что к сокращению рабочей недели движутся многие развитые страны мира, и Россия не сможет остаться в стороне от этой тенденции.
Он также подчеркнул, что при изменении графика работы должен сохраняться размер зарплаты и не должна сократиться производительность труда.
Как писал «Рамблер», в марте правительство Испании объявило о тестировании четырехдневной рабочей недели в национальном масштабе с осени 2021 года. Авторы инициативы полагают, что ее успешная реализация повысит производительность труда, замедлит развитие климатического кризиса, а также благоприятно скажется на здоровье испанских граждан.