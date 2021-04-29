Медведев призвал начать переход к четырехдневке

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По словам Медведева, эксперимент можно начать в отдельных регионах или отдельных компаниях.

«Можно это делать в масштабах эксперимента в целом регионе, в группе компаний и так далее - сокращать на час, на два, на три», - сказал зампред Совбеза.

По мнению Медведева, постепенный переход позволит избежать безработицы.

Медведев напомнил, что к сокращению рабочей недели движутся многие развитые страны мира, и Россия не сможет остаться в стороне от этой тенденции.

Он также подчеркнул, что при изменении графика работы должен сохраняться размер зарплаты и не должна сократиться производительность труда.