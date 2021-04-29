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Медведев призвал начать переход к четырехдневке

Вероника Полынина
1 час назад
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил начать постепенный переход на четырехдневную рабочую неделю. Об этом, как передает ТАСС, он заявил во время выступления на заседании круглого стола с представителями профсоюзов.
Медведев призвал начать переход к четырехдневке
Фото: ТАССТАСС
По словам Медведева, эксперимент можно начать в отдельных регионах или отдельных компаниях.
«Можно это делать в масштабах эксперимента в целом регионе, в группе компаний и так далее - сокращать на час, на два, на три», - сказал зампред Совбеза.
По мнению Медведева, постепенный переход позволит избежать безработицы.
Медведев напомнил, что к сокращению рабочей недели движутся многие развитые страны мира, и Россия не сможет остаться в стороне от этой тенденции.
Он также подчеркнул, что при изменении графика работы должен сохраняться размер зарплаты и не должна сократиться производительность труда.
Как писал «Рамблер», в марте правительство Испании объявило о тестировании четырехдневной рабочей недели в национальном масштабе с осени 2021 года. Авторы инициативы полагают, что ее успешная реализация повысит производительность труда, замедлит развитие климатического кризиса, а также благоприятно скажется на здоровье испанских граждан.
Компании,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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