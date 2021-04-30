Совкомбанк откажется от бренда «Восточный»

По его словам, кредитная организация займется реформированием полученной сети отделений уже в III квартале 2021 года.
«Инвестировать в два бренда — это дорого. И весь смысл синергии при слиянии банков в том, чтобы затраты были более умными, чтобы не держать параллельные системы, параллельные процессы, параллельные бренды», — пояснил он.
Напомним, 8 апреля была закрыта сделка по приобретению акций «Восточного» у инвестфонда Baring Vostok, «Финвижн» Артема Аветисяна
и члена совета директоров «Восточного» Шерзода Юсупова.
После поглощения экс-зампред Совкомбанка Кирилл Соколов
занял позицию председателя правления «Восточного». Членов правления и топ-менеджеров, в свою очередь, сократили.
Хотимский не исключает изменение численности линейного персонала.
На конец 2020 года в «Восточном» работали 9,4 тысячи сотрудников, свидетельствуют данные отчетности по МСФО.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что Совкомбанк докапитализирует «Восточный» на 7 млрд рублей.