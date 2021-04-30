Совкомбанк откажется от бренда «Восточный»

По его словам, кредитная организация займется реформированием полученной сети отделений уже в III квартале 2021 года.

«Инвестировать в два бренда — это дорого. И весь смысл синергии при слиянии банков в том, чтобы затраты были более умными, чтобы не держать параллельные системы, параллельные процессы, параллельные бренды», — пояснил он.