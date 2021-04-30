Глава "Нафтогаза" обещал новые иски к "Газпрому"

Он пояснил, что Киев собирается добиваться переноса точек передачи газа "Газпрома" европейским потребителям на границу с Россией.

Глава компании подчеркнул, что Украина продолжит бороться против проекта "Северный поток — 2", а также выразил надежду на помощь США и Германии в этом вопросе.