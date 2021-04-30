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Глава "Нафтогаза" пообещал новые иски к "Газпрому"

Газета.Ruиещё 3
6 часов назад
Новый глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что компания будет использовать все возможности для давления на "Газпром", в том числе в суде, сообщает РИА "Новости".
Глава "Нафтогаза" обещал новые иски к "Газпрому"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он пояснил, что Киев собирается добиваться переноса точек передачи газа "Газпрома" европейским потребителям на границу с Россией.
"Новый контракт также разрешает обращаться и в международный арбитраж, эту возможность мы тоже будем рассматривать и использовать", — сказал Витренко.
Глава компании подчеркнул, что Украина продолжит бороться против проекта "Северный поток — 2", а также выразил надежду на помощь США и Германии в этом вопросе.
Ранее правительство Украины заявило об увольнении Андрея Коболева с должности главы компании "Нафтогаз Украина". Новым председателем правления компании назначен министр энергетики Юрий Витренко, ранее занимавший должность исполнительного директора "Нафтогаза".
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