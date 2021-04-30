Ozon начнет продавать премиальную парфюмерию с «Рив Гош»

Сеть «Рив Гош» будет эксклюзивно представлена на маркетплейсе Ozon. Речь идет о 25 тысячах позиций, это парфюмерия, косметика и аксессуары под брендами Dior, Lancome, La Mer, Tom Ford. Об этом «Коммерсанту» сообщили в пресс-службе маркетплейса.

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В Ozon заявили, что благодаря партнерству в свой ассортимент можно будет включить первые бренды из сегмента «тяжелого люкса».

Стороны договорились, что «Рив Гош» будет использовать свои склады для хранения продукции, а оформленные заказы направлять в сортировочные центры Ozon.

Цены представленных на Ozon товаров «Рив Гош» будут сопоставимы со стоимостью по программе лояльности или на 5–30% ниже тех, что представлены в магазине или на сайте сети, отмечает маркетплейс.

Ретейлер намерен повысить оборот посредством продаж товаров на данной площадке на 15 млрд рублей в год, сообщил близкий к компании источник издания.

Эксклюзивность подразумевает, что Ozon ограничит представление товаров «Рив Гош» другим продавцам, отметил другой собеседник издания на рынке.

«Сейчас на Ozon в карточке товара клиент видит предложения от разных продавцов и может выбрать по цене и скорости доставки. Вероятно, в случае с «Рив Гош» такая опция будет заблокирована», — предположил он.

Ozon может столкнуться со сложностями в привлечении премиального клиента на свою площадку, заявила руководитель трансформации в России Marc O`Polo AG София Кофманн . По ее словам, это не прямая целевая аудитория маркетплейса.