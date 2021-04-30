У соцсети TikTok сменился гендиректор

Новым генеральным директором соцсети TikTok назначен Шудзи Чу, передает «Прайм»

Ранее он занимал пост финансового директора в китайской компании ByteDance, владеющей соцсетью.

Также в компании сменился операционный директор. Эту должность заняла Ванесса Паппас, которая ранее исполняла обязанности временного руководителя TikTok.

В компании сообщили, что новые назначения проведены в рамках стратегической реорганизации, направленной на оптимизацию команды TikTok и на поддержку беспрецедентного роста компании.

TikTok - и просмотра коротких видео, запущен в 2018 году.