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У соцсети TikTok сменился гендиректор

Вероника Полынина
1 час назад
Новым генеральным директором соцсети TikTok назначен Шудзи Чу, передает «Прайм».
У соцсети TikTok сменился гендиректор
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Ранее он занимал пост финансового директора в китайской компании ByteDance, владеющей соцсетью.
Также в компании сменился операционный директор. Эту должность заняла Ванесса Паппас, которая ранее исполняла обязанности временного руководителя TikTok.
В компании сообщили, что новые назначения проведены в рамках стратегической реорганизации, направленной на оптимизацию команды TikTok и на поддержку беспрецедентного роста компании.
TikTok - и просмотра коротких видео, запущен в 2018 году.
Ранее на этой неделе, как писал «Рамблер», соцсеть TikTok вошла в список 100 самых влиятельных компаний мира, впервые составленном журналом Time. Список разделен на пять категорий — «Первопроходцы», «Лидеры», «Инноваторы», «Гиганты», «Разрушители». TikTok включен в категорию «Инноваторов».
Компании,Журнал Time,
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