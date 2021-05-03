Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Назван самый богатый человек в России

Lenta.ruиещё 5
57 минут назад
Самым богатым человеком в России оказался владелец и президент горно-металлургической компании «Норильский никель» Владимир Потанин. Об этом стало известно из рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Состояние Потанина насчитывает 32 миллиарда долларов, при этом отмечается, что с начала 2021 года он потерял 622 миллиона долларов, а заработал чуть больше двух миллиардов.
Вторым самым богатым россиянином в международном рейтинге назван основной бенефициар Новолипецкиого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин с состоянием 28,4 миллиарда долларов.
Единственной женщиной в списке стала основательница и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук: с начала года она заработала 443 миллиона долларов, подняв состояние до 9,53 миллиарда.
Всего совокупное состояние миллиардеров из России за первые четыре месяца года выросло на 27,94 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости.
Ранее самым богатым человеком в стране называли председателя совета директоров ПАО «Северсталь» Алексея Мордашова с состоянием в 29,1 миллиарда долларов. Сейчас он занимает третье место.
Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.
Компании,Видео,Татьяна Бакальчук,Владимир Лисин,Алексей Мордашов,Владимир Потанин,Новолипецкий металлургический комбинат,Норникель,Северсталь,Bloomberg,РИА Новости,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители