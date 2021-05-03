Состояние Потанина насчитывает 32 миллиарда долларов, при этом отмечается, что с начала 2021 года он потерял 622 миллиона долларов, а заработал чуть больше двух миллиардов.
Вторым самым богатым россиянином в международном рейтинге назван основной бенефициар Новолипецкиого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин с состоянием 28,4 миллиарда долларов.
Единственной женщиной в списке стала основательница и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук: с начала года она заработала 443 миллиона долларов, подняв состояние до 9,53 миллиарда.
Всего совокупное состояние миллиардеров из России за первые четыре месяца года выросло на 27,94 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости.
Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.