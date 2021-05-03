СМИ: Facebook и Instagram могут ввести плату за отказ от слежки

Apple
ввела новое требование к разработчикам приложений – получать согласие пользователей на сбор информации об их активности. Отказ пользователя от слежки может вынудить такие соцсети как Facebook и Instagram сделать свои услуги платными, сообщают
«Вести».
В вышедших на прошлой неделе iOS и iPadOS 14.5 Apple ввела новое требование к разработчикам приложений - получать согласие пользователей на сбор информации об их активности на сторонних сайтах или в других приложениях. То есть, пользователь iOS 14.5 может отказать приложению в такой слежке.
В ответ Facebook и Instagram на устройствах Apple начали выводить сообщения, где объясняют, как используются собираемые сведения и почему отказываться от слежки не стоит.
Компании привели три аргумента. Во-первых, сбор данных помогает показывать более соответствующую интересам пользователя рекламу. Во-вторых, это помогает приложениям оставаться бесплатными. В-третьих, это поддерживает бизнесы, которые привлекают клиентов через рекламу. Для Facebook же выгода заключается в том, что нацеливание рекламы позволяет брать больше денег с рекламодателей, отмечает издание.
Критики компании восприняли второй аргумент как "тактику запугивания" - якобы это может заставить соцсети ввести платный доступ за отказ от слежки.
Ранее глава Facebook Марк Цукерберг
заявил, что у компании всегда останется бесплатная версия. Таким образом он теоретически не исключает введения платы за пользование сервисом. При этом еще раньше представители компании неоднократно заявляли, что «Facebook бесплатный и всегда останется таким".