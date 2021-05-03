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Эксперты ВОЗ рассказали, сколько будет стоить всеобщая вакцинация

News.ru
2 часа назад
На обеспечение вакцинации от COVID-19 в мире в 2022 году потребуется от $35 до $45 млрд, сообщает ТАСС.
Об этом в понедельник, 3 мая, в Женеве сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
По нашим оценкам, нам будет необходимо ещё от $35 млрд до $45 млрд в будущем году, чтобы вакцинировать большинство взрослых людей в мире, — цитирует его агентство.
Ранее сообщалось о расчётах дальнейших темпов вакцинации, скорость которой растёт. В качестве промежуточного показателя приводится цифра в 16 млн в день. Чтобы вакцинировать 75% населения планеты, необходимо сделать 10 млрд прививок.
Для достижения этого результата, даже при показателях роста общего уровня, потребуется 21 месяц. После этого задача усложнится, ведь наступит время работы с убеждёнными скептиками. Тогда темпы вакцинации будут снижаться.
Компании,ВОЗ,ИТАР-ТАСС,
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