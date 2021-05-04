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Ограничения для проезд грузовиков по МКАДу снова отложены

Прайм
3 часа назад
Ограничения на проезд по Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) для транзитных грузовиков массой свыше 3,5 тонны снова отложены.
Ограничения для проезд грузовиков по МКАДу снова отложены
Фото: ТАССТАСС
Теперь — до середины июня.
Как пишет "Российская газета", все поставщики потребительских товаров для столицы так и не смогли оформить пропуска на проезд. В связи с этим власти дали транспортникам дополнительное время на оформление документов.
Итак, ранее сообщалось, что власти намерены освободить МКАД от проезд атранзитного грузового транспорта: дорога должна вновь стать исключительно внутригородской магистралью, как и планировалось при ее строительстве в 60-е годы прошлого 20 века.
Как считают в городском департаменте транспорта, грузовой транзит, который заполонил МКАД в последние десятилетия, теперь может следовать через столичный регион по ЦКАД или двум "бетонкам".
Компании,"Российская газета",
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