Ограничения для проезд грузовиков по МКАДу снова отложены

Ограничения на проезд по Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) для транзитных грузовиков массой свыше 3,5 тонны снова отложены.

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Теперь — до середины июня.

Как пишет "Российская газета", все поставщики потребительских товаров для столицы так и не смогли оформить пропуска на проезд. В связи с этим власти дали транспортникам дополнительное время на оформление документов.

Итак, ранее сообщалось, что власти намерены освободить МКАД от проезд атранзитного грузового транспорта: дорога должна вновь стать исключительно внутригородской магистралью, как и планировалось при ее строительстве в 60-е годы прошлого 20 века.