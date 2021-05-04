По словам Зелинского, особенно туристов интересует Большая Ялта, где в некоторых гостиницах забронировано 80 - 90 процентов номеров на лето.

«В некоторых уже даже объявлен стоп. Следом идет Большая Алушта - тоже южный берег Крыма, высокий уровень бронирований - до 70-80 процентов загрузка, менее популярные - по 60 процентов», - отметил он.

Спрос, по словам Зелинского, также вырос на западном и восточном побережьях, которые обычно не так популярны. Там гостиницы забронированы на 60-70 процентов.

Как писал «Рамблер», ранее глава комитета крымского парламента по туризму Алексей Черняк рассказал, что бронирование путевок в Крым на майские праздники превысило докоронавирусные показатели.

В первую очередь россияне выкупили места в четырех- и пятизвездочных отелях. Черняк подчеркивал, что первыми в Крыму всегда заполняются Евпатория и Феодосия.