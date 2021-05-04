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В отелях Крыма почти не осталось мест на лето

Мария Иванова
2 часа назад
Глава крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский рассказал, что некоторым отелям пришлось закрыть бронирование на лето из-за повышенного спроса. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Зелинского, особенно туристов интересует Большая Ялта, где в некоторых гостиницах забронировано 80 - 90 процентов номеров на лето.
«В некоторых уже даже объявлен стоп. Следом идет Большая Алушта - тоже южный берег Крыма, высокий уровень бронирований - до 70-80 процентов загрузка, менее популярные - по 60 процентов», - отметил он.
Спрос, по словам Зелинского, также вырос на западном и восточном побережьях, которые обычно не так популярны. Там гостиницы забронированы на 60-70 процентов.
Как писал «Рамблер», ранее глава комитета крымского парламента по туризму Алексей Черняк рассказал, что бронирование путевок в Крым на майские праздники превысило докоронавирусные показатели.
В первую очередь россияне выкупили места в четырех- и пятизвездочных отелях. Черняк подчеркивал, что первыми в Крыму всегда заполняются Евпатория и Феодосия.
По данным главы Российской гостиничной ассоциации Геннадия Ламшина, цены в трех- и четырехзвездочных крымских отелях в 2021 году выросли на 20 - 30 процентов.
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