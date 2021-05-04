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Илон Маск потерял пять миллиардов долларов за сутки

Российская Газетаиещё 1
2 часа назад
Состояние главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска за сутки сократилось на пять миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time.
В понедельник акции Tesla снизились на сообщениях из Германии о том, что компания может быть вынуждена отложить открытие своей гигафабрики в Берлине. Задержка связана с тем, что компании необходимо будет получить дополнительные экологические и строительные разрешения по проекту.
Сейчас состояние Маска оценивается в 168,6 миллиарда долларов. Он занимает третье место в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes.
На первой строчке находится основатель Amazon Джефф Безос - 197,1 миллиарда долларов (за день - минус 4,3 миллиарда). На второй - владелец Louis Vuitton Бернар Арно - 182,9 миллиарда долларов (за день - плюс 1,3 миллиарда).
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