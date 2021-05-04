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Назван самый молодой криптомиллиардер в мире

Ferra.ruиещё 3
3 часа назад
Forbes назвал самого молодого криптомиллиардера в мире. Им стал 27-летний Виталик Бутерин, родившийся в Подмосковье. Его состояние достигло $1,09 млрд.
Выходец из России стал самым молодым криптомиллиардером
Фото: официальная страница Виталика Бутерина во «ВКонтакте»официальная страница Виталика Бутерина во «ВКонтакте»
Это стало возможно благодаря росту стоимости криптовалюты Ethereum, которую Бутерин создал. Цена токена в прошедший понедельник впервые превысила $3000. На момент публикации новости эфир стоит $3359,66.
Всего в криптовалютном кошельке Бутерина насчитывается 333 520 токенов Ethereum. Что любопытно, с начала 2020 года состояние мужчины выросло почти в 25 раз.
Аналитики отмечают, что эфир дорожает из-за роста популярности приложений децентрализованных финансов (DeFi). Их цель — заменить традиционные финансовые институты, в том числе банки и страховые компании. DeFi реализованы в децентрализованной архитектуре.
Компании,Forbes,
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