Выходец из России стал самым молодым криптомиллиардером

Forbes назвал самого молодого криптомиллиардера в мире. Им стал 27-летний Виталик Бутерин, родившийся в Подмосковье. Его состояние достигло $1,09 млрд.

Фото: официальная страница Виталика Бутерина во «ВКонтакте» официальная страница Виталика Бутерина во «ВКонтакте»

Это стало возможно благодаря росту стоимости криптовалюты Ethereum, которую Бутерин создал. Цена токена в прошедший понедельник впервые превысила $3000. На момент публикации новости эфир стоит $3359,66.

Всего в криптовалютном кошельке Бутерина насчитывается 333 520 токенов Ethereum. Что любопытно, с начала 2020 года состояние мужчины выросло почти в 25 раз.