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BP решила выйти из проекта разработки двух участков в Якутии в рамках СП с "Роснефтью"

ТАССиещё 1
1 час назад
Британская нефтегазовая компания BP приняла решение о выходе из проекта разработки Среднеленского и Олекминского участков недр в Якутии, в котором участвовала в рамках совместного предприятия с "Роснефтью" - OOO "Ермак Нефтегаз". Об этом говорится в годовом отчете ООО "Среднеленское" (принадлежит СП), которое владеет лицензией на данные участки недр.
BP выйдет из проекта разработки двух участков в Якутии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как отмечается в отчете, единственный участник общества (ООО "Ермак Нефтегаз") получил от BP Russian Investments Limited копию письма об уведомлении о выходе из проекта 23 декабря 2020 года. По акционерному и операционному соглашениям в отношении "Ермак Нефтегаза" "Роснефть должна в течение 2021 года. приобрести 100% долей участия СП в "Среднеленском".
OOO "Ермак Нефтегаз", созданное в 2016 году, ведет геологоразведку в двух зонах - в Западной Сибири и бассейне Енисей-Хатанга. Доля "Роснефти" в "Ермак Нефтегазе" составляет 51%, доля ВР - 49%.
Прогнозные ресурсы нефти Среднеленского участка по категории D1 составляют 0,9 млн тонн, по категории D2 - 4,9 млн тонн; запасы газа по категории D1 составляют 2,1 млрд куб. м, по категории D2 - 12 млрд куб. м. Запасы нефти Олекминского участка по категории D2 составляют 12,3 млн тонн, запасы газа по категории D2 - 39,7 млрд куб м.
Компании,Роснефть,
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