Как писал «Рамблер», произошло это после появления негативных новостей о гигафабрике Tesla в Берлине. СМИ сообщили, что ее открытие придется отложить на шесть месяцев. В самой компании ситуацию не комментировали. По одной из версий, задержка связана с мировым дефицитом полупроводников и нарушением цепочек поставок для производства аккумуляторов.