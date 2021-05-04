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Маск потерял миллиарды долларов за один день

Мария Иванова
1 час назад
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск потерял пять миллиардов долларов за сутки. На изменения в рейтинге Forbes Real-Time обратило внимание РИА Новости.
Сейчас Маск находится на третьем месте рейтинга богатейших людей по версии Forbes. Его состояние оценивается в 168,6 миллиарда долларов.
РИА Новости объяснило сокращение состояния Маска падением акций Tesla.
Как писал «Рамблер», произошло это после появления негативных новостей о гигафабрике Tesla в Берлине. СМИ сообщили, что ее открытие придется отложить на шесть месяцев. В самой компании ситуацию не комментировали. По одной из версий, задержка связана с мировым дефицитом полупроводников и нарушением цепочек поставок для производства аккумуляторов.
По другой версии, компании Маска необходимо получить от Германии разрешения, касающиеся экологии и строительства.
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