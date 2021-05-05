Экологи оспаривают разрешение на строительство участка газопровода в 16,5 километра в немецкой экономической зоне Балтийского моря. Они утверждают, что эта территория имеет особое значение для гнездовых птиц, но в Федеральном ведомстве по судоходству с этим не согласны. Чиновники подчеркивают, что глубина моря в этом районе составляет около 20 метров, поэтому для птиц эта местность не подходит.