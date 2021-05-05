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Экологи выдвинули требования к «Северному потоку-2»

Мария Иванова
1 час назад
Представитель немецкой экологической организации Nabu Ким Корнелиус Детлофф заявил, что активисты требуют от строителей «Северного потока-2» восстановления мест обитания животных. Об этом сообщает РИА Новости.
Как писал «Рамблер», ранее Германия приостановила разрешение на строительство «Северного потока - 2» до конца мая из-за обращения экологов в суд.
Экологи оспаривают разрешение на строительство участка газопровода в 16,5 километра в немецкой экономической зоне Балтийского моря. Они утверждают, что эта территория имеет особое значение для гнездовых птиц, но в Федеральном ведомстве по судоходству с этим не согласны. Чиновники подчеркивают, что глубина моря в этом районе составляет около 20 метров, поэтому для птиц эта местность не подходит.
Детлофф заявил, что в Nord Stream 2 предложили денежную компенсацию в два миллиона евро, но экологи хотят, чтобы компания сама занялась восстановлением мест обитания (в том числе, рифов).
Компании,Видео,
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