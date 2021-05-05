В Германии призвали ввести мораторий на "Северный поток 2"

Продвижения в переговорах между правительствами Германии и США нет, ради восстановления трансатлантического сотрудничества необходим мораторий на строительство газопровода "Северный поток 2", заявил координатор правительства ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер.