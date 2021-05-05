В Германии призвали ввести мораторий на "Северный поток 2"

"Я знаю, что идут переговоры между правительствами (Германии и США), вчера в Лондоне — на уровне Энтони Блинкена и Хайко Мааса Но продвижения нет. Если мы хотим использовать это "окно возможностей" для нового старта, для нового трансатлантического союза, как мы это описали в нашем позиционном документе, то нужно видеть реальность, что, возможно, желание того, что "Северный поток 2" исчезнет и не будет столь важен, что новая администрация в США не придаст этому столь большого значения, — что это не оправдалось", — сказал Байер на конгрессе "За ориентированное в будущее трансатлантическое партнерство", организованном немецким консервативным альянсом ХДС/ХСС.
"Нам нужна остановка строительства, мораторий на строительство, даже если этот второй газопровод почти полностью завершен", — добавил он.